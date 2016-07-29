Ваэзи: Встреча Путина и Рухани в Баку выведет отношения стран на новый уровень

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Встреча президентов России и Ирана в Баку выведет двусторонние отношения на новый уровень. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сопредседатель российско-иранской межправкомиссии, министр связи и массовых коммуникаций Ирана Махмуд Ваэзи на встрече с министром энергетики России Александром Новаком.

"Встреча лидеров в Тегеране в 2015 году стала апогеем отношений между Россией и Ираном. Следующая встреча Хасана Рухани и Владимира Путина в Баку 8 августа поможет продвинуть их на следующий уровень", — заявил Ваэзи.

Напомним, на 8 августа в Баку запланировано проведение трехсторонней встречи президентов Азербайджана, России и Ирана.