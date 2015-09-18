Ваан Мартиросян: Группировки сирийских армян переброшены в Карабах

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Из прибывших в Армению сирийских армян сформированы группировки, которые были направлены в Нагорный Карабах. Как сообщает Report, об этом заявил запросивший убежище в Азербайджане армянский оппозиционер, руководитель Внутринационального освободительного движения Ваан Мартиросян на пресс-конференции в Баку.

По его словам, в Армению из Сирии приехало около 15-20 тыс. сирийских армян. "Часть из них была вынуждена уехать потому, что деньги, выделенные государством, были съедены чиновниками, более того, даже те деньги, которые были на руках, отобрали. Из ряда этих сирийских армян были сформированы группировки, которые были переброшены на карабахский фронт", - заявил В. Мартиросян.

"Я не раз сам был в Карабахе и видел их воочию", - добавил он.