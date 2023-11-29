Ваагн Хачатурян: Нормализация отношений с Баку - предпосылка для развития региона

Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном является важной предпосылкой для дальнейшего развития всех стран региона.

Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном является важной предпосылкой для дальнейшего развития всех стран региона.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе встречи с руководителем парламентской группы дружбы Литва-Армения Раймундасом Лопатой.

Хачатурян отметил, что Армения заинтересована в достижении стабильного и прочного мира в регионе Южного Кавказа.

В ходе встречи они также обсудили вопросы повестки многостороннего армяно-литовского сотрудничества.