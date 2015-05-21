В журнале Olimpionik опубликована статья о предстоящих в Баку I Европейских играх

Варшава. 21 мая. REPORT.AZ/ Во втором выпуске этого года журнала Olimpionik Национального олимпийского комитета Польши, предназначенного для юных читателей, опубликована статья о предстоящих в Баку 12-28 июня первых Европейских играх.

Как сообщает командированный в Польшу корреспондент Report, на обложке журнала представлена ночная фотография зала Crystall Hall, в котором также пройдут соревнования в некоторых спортивных дисциплинах.

В статье о Европейских играх говорится, что решение о проведении этих соревнований в Баку было принято на 41-м заседании Европейского Олимпийского комитета.

Также отмечается, что на предстоящих играх примут участие до 6000 спортсменов, которые будут бороться за медали в 20 видах спорта. Кроме того, в статье говорится, что эти игры имеют большую важность для спортсменов, так как позволят им получить лицензию на участие в Летних Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В статье журнала Olimpionik также дается информация о талисманах Европейских игр, о том, как был зажжен факел игр и какие регионы он посетил, а также информация о достопримечательностях, которые могут посетить туристы во время посещения Азербайджана.