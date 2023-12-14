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В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой

В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой В офисе ООН в Женеве стартует международная конференция на тему "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованная Бакинской инициативной группой.
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 09:42
В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой

В офисе ООН в Женеве стартует международная конференция на тему "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованная Бакинской инициативной группой.

Как сообщает Report, конференция приурочена к 14 декабря – дню принятия Генассамблеей ООН "Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам".

В конференции примут участие представители 22 стран и территорий – США, Великобритания, Франция, Турция, Швейцария, Алжир, Пакистан, Сербия, Катар, Сенегал, Камерун, Вьетнам, Союз Коморских островов, Гваделупа, Французская Гвиана, Новая Каледония, Корсика, Мартиника, Французская Полинезия, острова Уоллис и Футуна, Соломоновы острова, и около 50 представителей двух международных организаций - Организация исламского сотрудничества (ОИС) и ООН (Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин).

На мероприятии также будут присутствовать руководители различных НПО, работающие в сфере прав человека и деколонизации, и представители иностранных медиа.

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Версия на английском языке International conference on neocolonialism to kick off in Geneva under organization of Baku Initiative Group
Версия на азербайджанском языке Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə Cenevrədə neokolonializmlə bağlı beynəlxalq konfrans başlayır

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