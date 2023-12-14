В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой

В офисе ООН в Женеве стартует международная конференция на тему "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованная Бакинской инициативной группой.

В офисе ООН в Женеве стартует международная конференция на тему "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованная Бакинской инициативной группой.

Как сообщает Report, конференция приурочена к 14 декабря – дню принятия Генассамблеей ООН "Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам".

В конференции примут участие представители 22 стран и территорий – США, Великобритания, Франция, Турция, Швейцария, Алжир, Пакистан, Сербия, Катар, Сенегал, Камерун, Вьетнам, Союз Коморских островов, Гваделупа, Французская Гвиана, Новая Каледония, Корсика, Мартиника, Французская Полинезия, острова Уоллис и Футуна, Соломоновы острова, и около 50 представителей двух международных организаций - Организация исламского сотрудничества (ОИС) и ООН (Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин).

На мероприятии также будут присутствовать руководители различных НПО, работающие в сфере прав человека и деколонизации, и представители иностранных медиа.