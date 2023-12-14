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В Женеве стартовала международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой

В Женеве стартовала международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой В офисе ООН в Женеве стартовала международная конференция на тему "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованная Бакинской инициативной группой.
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 15:15
В Женеве стартовала международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой

В офисе ООН в Женеве стартовала международная конференция на тему "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованная Бакинской инициативной группой.

Как сообщает Report, выступившие на конференции представители бывших и нынешних французских колоний рассказали о тяжелых последствиях политики неоколониализма, которую Париж продолжает проводить в этих странах и регионах.

В частности было отмечено, что Франция грубо вмешивается во внутренние дела своих бывших колоний, проводит политику дестабилизации в этих странах и в то же время грубо нарушает фундаментальные права человека в регионах, которые она в настоящее время удерживает под своим колониальным правлением, незаконно эксплуатирует их природные ресурсы.

Было отмечено, что жители этих богатых природными ресурсами территорий живут в гораздо более тяжелых условиях, чем материковая часть Франции, уровень безработицы и бедности здесь во много раз выше. Проведенные Францией на этих территориях ядерные испытания и деятельность по обогащению урана вызвали серьезные последствия для здоровья местного населения, нанесли большой ущерб окружающей среде. Париж также продолжает политику искусственной ассимиляции коренных народов и переселения нелегальных мигрантов, тем самым пытается воспрепятствовать борьбе местных жителей за независимость.

По итогам конференции ожидается принятие совместной декларации.

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Версия на английском языке ФотоGeneva hosting int'l conference on neo-colonialism, organized by Baku Initiative Group
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə Cenevrədə neokolonializmlə bağlı beynəlxalq konfrans başlayıb

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