В Женеве стартовала международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой

В офисе ООН в Женеве стартовала международная конференция на тему "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованная Бакинской инициативной группой.

В офисе ООН в Женеве стартовала международная конференция на тему "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность”, организованная Бакинской инициативной группой.

Как сообщает Report, выступившие на конференции представители бывших и нынешних французских колоний рассказали о тяжелых последствиях политики неоколониализма, которую Париж продолжает проводить в этих странах и регионах.

В частности было отмечено, что Франция грубо вмешивается во внутренние дела своих бывших колоний, проводит политику дестабилизации в этих странах и в то же время грубо нарушает фундаментальные права человека в регионах, которые она в настоящее время удерживает под своим колониальным правлением, незаконно эксплуатирует их природные ресурсы.

Было отмечено, что жители этих богатых природными ресурсами территорий живут в гораздо более тяжелых условиях, чем материковая часть Франции, уровень безработицы и бедности здесь во много раз выше. Проведенные Францией на этих территориях ядерные испытания и деятельность по обогащению урана вызвали серьезные последствия для здоровья местного населения, нанесли большой ущерб окружающей среде. Париж также продолжает политику искусственной ассимиляции коренных народов и переселения нелегальных мигрантов, тем самым пытается воспрепятствовать борьбе местных жителей за независимость.

По итогам конференции ожидается принятие совместной декларации.