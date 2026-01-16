В Женеве стартовал форум Международного центра Низами Гянджеви с участием более 50 мировых лидеров

35-е Совещание высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви открылось в швейцарской Женеве в партнерстве с Женевским офисом ООН.

Как передает Report, встреча посвящена теме "Переформатирование многосторонности в эпоху многополярных расколов и трансформаций".

В ходе совещания участники обсуждают будущее глобального управления, адаптацию многосторонних институтов к меняющемуся мировому порядку, климатический кризис и устойчивое развитие, искусственный интеллект и технологическую трансформацию, вопросы мира и безопасности, гуманитарные вызовы, миграцию и глобальное здравоохранение, инклюзивную экономику, роль женщин в лидерстве, а также глобальные проблемы жилищного строительства и градостроительства.

Особое внимание уделено подготовке XIII Глобального Баку-Форума, который пройдет в Баку при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви, а также вопросам, связанным с проведением 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13) ООН, запланированной в Баку на 17–22 мая.

В совещании участвуют более 50 высокопоставленных представителей из более чем 30 стран - бывшие главы государств и правительств, руководители органов ООН, представители международных организаций и признанные эксперты. На церемонии открытия присутствовали директор Женевского офиса ООН Татьяна Валовая, генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, генеральный секретарь Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин, исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Ана-Клаудия Россбах, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств и экс-министр иностранных дел Египта Амр Муса, бывший президент Сербии Борис Тадич, а также председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев. В рамках открытия прозвучало специальное обращение сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви, бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги.

Отметим, что эти ежегодные высокоуровневые заседания, проводимые в рамках институционального сотрудничества между Центром и Женевским офисом ООН, служат важной международной платформой для обсуждения глобальных вызовов.