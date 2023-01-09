В Женеве прошла международная конференция "Устойчивый к климатическим изменениям Пакистан"

В Женеве состоялась международная конференция, организованная ООН и Пакистаном на тему "Устойчивый к климатическим изменениям Пакистан".

В Женеве состоялась международная конференция, организованная ООН и Пакистаном на тему "Устойчивый к климатическим изменениям Пакистан".

Как передает Report со ссылкой на МИД, основная цель конференции заключалась в привлечении необходимых финансовых ресурсов для поддержки ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в августе прошлого года в Пакистане, и осуществления восстановительных работ.

На открытии мероприятия в качестве организаторов выступили премьер-министр Пакистана Мохаммед Шахбаз Шариф и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, а также было представлено видеообращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На мероприятии, в котором по приглашению организаторов приняли участие представители 46 стран мира, а также 48 международных институтов финансирования и гражданского общества, на видеоконференции выступил заместитель министра иностранных дел АР Эльнур Мамедов.

В выступлении было отмечено, что наша страна разделяет боль и страдания дружественного и братского пакистанского народа и государства, с 2010 года в поддержку ликвидации последствий наводнений, произошедших в разные годы в этой стране, до сих пор было выделено около 7 миллионов долларов США. В августе 2022 года Азербайджан оказал Пакистану финансовую помощь в размере 2 миллионов долларов США в поддержку ликвидации разрушений, вызванных недавними наводнениями, считающимися самым тяжелым стихийным бедствием в истории Пакистана. Заместитель министра проинформировал пакистанскую сторону и участников конференции о том, что, учитывая масштабы последствий, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях поддержки инициативы нашей страной будет оказана дополнительная финансовая помощь в гуманитарных целях в размере 2 миллионов долларов США.

Стихийное бедствие в 2022 году затопило треть территории страны, в результате чего погибли и пострадали 15 тысяч человек, а также 33 миллиона человек были перемещены, что сделало его самым разрушительным стихийным бедствием в истории Пакистана. По оценкам Всемирного банка, в результате этих наводнений около 9 миллионов человек могут оказаться в бедственном положении. Пакистан при поддержке системы ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского союза разработал план оценки потребностей после стихийных бедствий и определил, что ущерб от наводнений превысил 14,9 млрд долларов США, экономические потери - 15,2 млрд долларов США, а потребности в восстановлении -16 млрд долларов США. План, определяет основные приоритеты, такие как восстановление средств к существованию и сельского хозяйства, реконструкция частного жилья, реконструкция общественной инфраструктуры.