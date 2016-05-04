Руководитель Аппарата омбудсмена: Азербайджан полностью придерживается принципов единства и равенства

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Cегодня в Женеве продолжились обсуждения по Азербайджану в рамках периодического обзора в Комитете по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) ООН.

Как сообщает Report, выступивший вначале руководитель Аппарата омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы заявил, что Азербайджан полностью придерживается принципов единства и равенства.

По его словам, права всех национальных меньшинств в Азербайджане соблюдаются: "Каждый может обращаться в аппарат омбудсмена, вне зависимости от национальной принадлежности. Офисы омбудсмена открыты в 4 регионах, где компактно проживают нацменьшинства".

В свою очередь, замминистра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева затронула вопрос вовлеченности женщин в политическую и культурную жизнь страны: "70% сотрудников сферы культуры это женщины. Также очень много женщин-дипломатов работают в системе МИД. В стране имеются 3 женщины замминистра, 2 женщины - главы госкомиссии. 30% сотрудников министерства труда и соцзащиты населения, 40% сотрудников минфина составляют женщины. Кроме того, 37% предпринимателей в Азербайджане также женщины".

С.Мамедалиева также сообщила, что в Азербайджане функционируют 3 театра национальных меньшинств и постановки там ведутся на языках нацменьшинств.

Замминистра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов представил информацию о школах в районах, где проживают представители национальных меньшинств.

Затем выступил заместитель министра внутренних дел Азербайджана Орудж Залов, представив информацию о борьбе с траффикингом и оказания помощи жертвам траффикинга. По его словам, число случаев траффикинга в Азербайджане в 2015 году увеличилось на 22% по сравнению с 2014 годом. Он отметил, что 42 человека, оказавшихся жертвами траффикинга, получили материальную помощь от Фонда помощи жертвам траффикинга, 41 - курсы профобразования и 51 - получили помощь от НПО, занимающихся социальной поддержкой населения.