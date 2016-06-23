В Женеве пройдет очередной раунд переговоров по вступлению Азербайджана в ВТО

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ С 19 по 23 июля в Женеве планируется очередной раунд переговоров по вступлению Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

"Будет встреча рабочей группы по Азербайджану, будут многосторонние переговоры по внутренней поддержке сельского хозяйства и, возможно, три, или может быть больше, переговоров с членами организации. У нас уже есть предложения от России, Саудовской Аравии и Норвегии. Возможно, окажутся еще страны, которые изъявят желание провести переговоры", - сказал он.

По его словам, Азербайджан обязательно станет членом ВТО, и лишь вопрос времени, когда это произойдет.