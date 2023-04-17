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В Женеве обсудили работу, которую предстоит проделать в период председательства Азербайджана в СПЕКА

В Женеве обсудили работу, которую предстоит проделать в период председательства Азербайджана в СПЕКА В Женеве (Швейцария) обсудили работу, которую предстоит проделать в период председательства Азербайджана в Специальной программе ООН по экономике стран Центральной Азии (СПЕКА) в 2023 году.
Внешняя политика
17 апреля 2023 г. 22:57
В Женеве обсудили работу, которую предстоит проделать в период председательства Азербайджана в СПЕКА

В Женеве (Швейцария) обсудили работу, которую предстоит проделать в период председательства Азербайджана в Специальной программе ООН по экономике стран Центральной Азии (СПЕКА) в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом в Twitter сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"На министерской встрече государств-участников СПЕКА мы говорили о работе, которую предстоит проделать в период председательства Азербайджана, продвижении сотрудничества между странами-членами, поддержке интеграции для повышения эффективности национальных экономик, перспективных проектах", - отмечается в публикации.

В мероприятии приняли участие руководители профильных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) была создана в 1998 году. Государствами-участниками программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. Целью программы является поддержка развития сотрудничества между государствами-членами и интеграции в мировую экономику.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCenevrədə Azərbaycanın SPECA-ya sədrliyi ilə görüləcək işlər müzakirə edilib

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