В Женеве начался очередной раунд переговоров по вступлению Азербайджана в ВТО

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Женеве начался очередной раунд переговоров по вступлению Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Как ранее заявил журналистам М.Мамедгулиев, в рамках переговоров пройдет встреча рабочей группы по Азербайджану, состоятся многосторонние обсуждения по внутренней поддержке сельского хозяйства.

Переговоры продлятся до 23 июля.