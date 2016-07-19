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    В Женеве начался очередной раунд переговоров по вступлению Азербайджана в ВТО

    Делегацию Азербайджана возглавляет замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Женеве начался очередной раунд переговоров по вступлению Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана,  азербайджанскую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

    Как ранее заявил журналистам М.Мамедгулиев, в рамках переговоров пройдет встреча рабочей группы по Азербайджану, состоятся многосторонние обсуждения по внутренней поддержке сельского хозяйства.

    Переговоры продлятся до 23 июля. 

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