В завершение встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии принята Стамбульская декларация

Стамбул. 29 октября. REPORT.AZ/ В завершение проходящей в Стамбуле трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии Мевлюта Чавушоглу, Эльмара Мамедъярова и Давида Залкалиани принята Стамбульская декларация.
Как сообщает турецкое бюро Report, по итогам переговоров во дворце Долмабахче главы МИД провели пресс-конференцию.
М.Чавушоглу коснулся решения нагорно-карабахского конфликта. Он сказал, что Турция считает необходимым обеспечение территориальной целостности Азербайджана и Грузии, и этот вопрос всегда находился в повестке официальной Анкары.
Э.Мамедъяров выразил Турции благодарность за усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и поддержку территориальной целостности Азербайджана.
На пресс-конференции министров коснулись проводимых тремя странами энергетических проектов и подчеркнули важность расширения трехстороннего сотрудничества.
Вюсала Аббасова
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