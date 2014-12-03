В заседании СМИД ОБСЕ в Базеле примут участие около 50 глав МИД

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Порядка 50 министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ примут участие в заседании Совета министров (СМИД ОБСЕ) 4-5 декабря в швейцарском Базеле.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Швейцарии, для участия в заседании в Базель прибудут более 70 делегаций из государств-участников ОБСЕ, стран-партнеров и международных организаций.

Азербайджан на заседании представит министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

В первый день заседания 4 декабря министры обсудят ситуацию на Украине, второй день будет посвящен борьбе с международным терроризмом.

Сегодня в Базеле также проходит форум гражданского общества, на котором участники обсудят вопрос привлечения гражданского общества и молодежи в деятельность организации.

Совет министров ОБСЕ проводится каждый год в декабре. В ходе него рассматриваются наиболее актуальные вопросы на пространстве организации. По итогам заседания председательство в организации перейдет от Швейцарии к Сербии.