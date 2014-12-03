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    В заседании СМИД ОБСЕ в Базеле примут участие около 50 глав МИД

    В Базель прибудут более 70 делегаций из стран ОБСЕ, стран-партнеров и международных организаций

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Порядка 50 министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ примут участие в заседании Совета министров (СМИД ОБСЕ) 4-5 декабря в швейцарском Базеле. 

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Швейцарии, для участия в заседании в Базель прибудут более 70 делегаций из государств-участников ОБСЕ, стран-партнеров и международных организаций.

    Азербайджан на заседании представит министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

    В первый день заседания 4 декабря министры обсудят ситуацию на Украине, второй день будет посвящен борьбе с международным терроризмом.

    Сегодня в Базеле также проходит форум гражданского общества, на котором участники обсудят вопрос привлечения гражданского общества и молодежи в деятельность организации.

    Совет министров ОБСЕ проводится каждый год в декабре. В ходе него рассматриваются наиболее актуальные вопросы на пространстве организации. По итогам заседания  председательство в организации перейдет от Швейцарии к Сербии. 

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