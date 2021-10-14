В заповеднике "Янардаг" состоялась презентация индийских штатов

Азербайджан совместно с Государственным историко-культурным и природным заповедником "Янардаг" 14 октября в рамках торжеств, посвященных 75-летию годовщины независимости страны, проводит презентацию штатов Индии.

Азербайджан совместно с Государственным историко-культурным и природным заповедником "Янардаг" 14 октября в рамках торжеств, посвященных 75-летию годовщины независимости страны, проводит презентацию штатов Индии.

Как передает Report, эта культурная программа является важным событием, демонстрирующим тесные культурные связи между Индией и Азербайджаном.

В мероприятии приняли участие восемь индийских штатов.

На мероприятии выступил посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна, который сказал, что вечер посвящен презентации штатов Индии: "Мероприятие проводится в рамках 75-летней годовщины независимости нашего государства. Индия - федеративное государство, которое состоит из нескольких штатов, за 74 года они прошли некий путь развития и каждый из них добился особых успехов в какой-то определенной сфере".

Посол выразил надежду, что мероприятие еще больше укрепит отношения между народами двух стран и выведет их на новый уровень.

Вечер продолжился индийскими народными танцами.