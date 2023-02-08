В южном регионе Азербайджана создан штаб по сбору помощи Турции

В южном регионе собирают помощь для поддержки пострадавших от сильного землетрясения в Турции.

В южном регионе собирают помощь для поддержки пострадавших от сильного землетрясения в Турции.

Как сообщает Южное бюро Report, с сегодняшнего утра жители Лянкяранского и Масаллинского районов также присоединились к акции помощи братской стране.

Сотни людей спешат на помощь оставшимся без крова, оказавшимся в трудном положении в результате разрушительного землетрясения.

В ходе кампании в основном была собрана зимняя одежда, в том числе куртки, брюки, перчатки, шерстяные носки, палатки, кровати, одеяла, матрасы, фонари, генераторы, пауэрбанки, средства гигиены.

Все товары сортируются и упаковываются.

К концу первого дня гуманитарной акции планируется отправить 3 грузовика.