О нас

В ЮНЕСКО принята предложенная Азербайджаном резолюция о воздействии мин на культурное наследие

В ЮНЕСКО принята предложенная Азербайджаном резолюция о воздействии мин на культурное наследие В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) впервые за историю ЮНЕСКО принята резолюция о воздействии мин на культурное наследие, предложенная Азербайджаном.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 13:13
В ЮНЕСКО принята предложенная Азербайджаном резолюция о воздействии мин на культурное наследие

В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) впервые принята резолюция о воздействии мин на культурное наследие, предложенная Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"11 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО единогласным решением 135 стран принят проект резолюции "Влияние мин на культурное наследие", внесенный Азербайджаном в повестку дня 15-й встречи сторон Гаагской конвенции 1954 года по охране культурного наследия во время вооруженного конфликта" - говорится в информации.

В резолюции отмечается, что применение мин и других взрывчатых устройств, запрещенных международным гуманитарным правом, во время вооруженных конфликтов и в постконфликтный период может нанести значительный ущерб культурным ценностям.

Также выражается обеспокоенность тем, что использование мин и других взрывчатых устройств представляет серьезную угрозу для культурного наследия, и подчеркивается важность предотвращения действий, нарушающих Гаагскую конвенцию 1954 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Resolution put forward by Azerbaijan on landmines adopted in UNESCO
Версия на азербайджанском языке UNESCO-da Azərbaycanın minalarla bağlı irəli sürdüyü qətnamə qəbul edilib

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi