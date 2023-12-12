В ЮНЕСКО принята предложенная Азербайджаном резолюция о воздействии мин на культурное наследие

В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) впервые за историю ЮНЕСКО принята резолюция о воздействии мин на культурное наследие, предложенная Азербайджаном.

В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) впервые принята резолюция о воздействии мин на культурное наследие, предложенная Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"11 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО единогласным решением 135 стран принят проект резолюции "Влияние мин на культурное наследие", внесенный Азербайджаном в повестку дня 15-й встречи сторон Гаагской конвенции 1954 года по охране культурного наследия во время вооруженного конфликта" - говорится в информации.

В резолюции отмечается, что применение мин и других взрывчатых устройств, запрещенных международным гуманитарным правом, во время вооруженных конфликтов и в постконфликтный период может нанести значительный ущерб культурным ценностям.

Также выражается обеспокоенность тем, что использование мин и других взрывчатых устройств представляет серьезную угрозу для культурного наследия, и подчеркивается важность предотвращения действий, нарушающих Гаагскую конвенцию 1954 года.