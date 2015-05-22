Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде встретился с министром внутренних дел страны Саулиусом Сквернелисом. Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Литве.

В ходе встречи были обсуждены вопросы тесного сотрудничества министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана с МВД Литвы, осуществления взаимных визитов, проведения конкретных работ. В то же время была отмечена возможность продолжения данного опыта в других направлениях деятельности.

Затронув миграционные вопросы, С.Сквернелис отметил, что в настоящее время рассматривается закон, позволяющий иностранцам, получившим образование в литовских вузах легально проживать и работать в стране. Посол подчеркнул, что президент Азербайджана уделяет особое внимание образованию. Он отметил, что 5 литовских университетов включены в государственную программу по образованию за границей, и в настоящее время в вузах Литвы обучаются более 200 азербайджанских студентов.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что структура министерства внутренних дел Литвы охватывает департаменты борьбы с пожарами, охраны государственной границы, миграции, развития региона, информационных технологий и т.д.