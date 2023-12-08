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Посол Германии: В возвращении вынужденных переселенцев в Карабах есть заметный прогресс

Посол Германии: В возвращении вынужденных переселенцев в Карабах есть заметный прогресс Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн акцентировал внимание на "заметный прогресс" в возвращении вынужденных переселенцев в Карабахский регион.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 08:30
Посол Германии: В возвращении вынужденных переселенцев в Карабах есть заметный прогресс

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн акцентировал внимание на "заметный прогресс" в возвращении вынужденных переселенцев в Карабахский регион.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"В возвращении вынужденных переселенцев в Карабах есть заметный процесс. Благодарю председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшана Рзаева за интересную беседу и хорошее сотрудничество. Германия поддерживает Азербайджан в проектах по разминированию и заботе о беженцах", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya səfiri: “Köçkünlərin Qarabağa qayıdışında nəzərəçarpacaq irəliləyiş var”

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