Посол Германии: В возвращении вынужденных переселенцев в Карабах есть заметный прогресс

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн акцентировал внимание на "заметный прогресс" в возвращении вынужденных переселенцев в Карабахский регион.

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн акцентировал внимание на "заметный прогресс" в возвращении вынужденных переселенцев в Карабахский регион.

Как сообщает Report , об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"В возвращении вынужденных переселенцев в Карабах есть заметный процесс. Благодарю председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшана Рзаева за интересную беседу и хорошее сотрудничество. Германия поддерживает Азербайджан в проектах по разминированию и заботе о беженцах", - говорится в сообщении.