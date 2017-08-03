Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В вопросе нагорно-карабахского конфликта Индонезия всегда поддерживала и будет поддерживать Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани.

По его словам, Индонезия всегда считала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Говоря об уровне двусторонних отношений, Х.Б.Фанани отметил, что между Азербайджаном и Индонезией существуют очень тесные отношения: "Индонезия это братская для Азербайджана страна".

Кроме того, посол отметил наличие хороший связей в экономической сфере, добавив, что Индонезия закупала у Азербайджана нефть на сумму 2,4 млрд. долларов.