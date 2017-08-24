В визовом центре прокомментировали причины приостановки выдачи венгерских виз в Азербайджане

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Приостановка выдачи венгерских виз в Азербайджане cвязана с техническими проблемами.

Об этом Report сообщили в компании BLS International, которая занимается приемом документов для получения венгерских виз в Баку.

"Мы подчиняемся консульскому отделу посольства, но и нам не сообщают конкретных причин", - сказал представитель компании.

В BLS International сообщили, что прием документов приостановлен с 21 августа и пока не известно, когда он будет возобновлен.

Напомним, накануне посольство Венгрии в Азербайджане сообщило, что консульский отдел по причине форс-мажора приостанавливает прием документов на получение визы.

"Желающие получить долгосрочную шенгенскую визу (типа D) могут обращаться в посольство Венгрии в Грузии. На данный момент посольство занято рассмотрением обращений, поступивших до форс-мажорной ситуации. Информация о ситуации, сложившейся в связи с консульством, периодически обновляется на сайте посольства (baku.mfa.gov.hu). После восстановления деятельности консульского отдела, желающие могут вновь обратиться для получения визы", - говорится в сообщении посольства.