О нас

В Вильнюсском университете началось преподавание азербайджанского языка

В Вильнюсском университете началось преподавание азербайджанского языка С марта 2023 года в Вильнюсском университете началось преподавание азербайджанского языка.
Внешняя политика
17 марта 2023 г. 14:21
В Вильнюсском университете началось преподавание азербайджанского языка

С марта 2023 года в Вильнюсском университете началось преподавание азербайджанского языка.

Как сообщает корреспондент Report в Литве, в аудитории ”Азербайджан“, созданной по инициативе посольства Азербайджанской Республики в Литве в 2017 году в Вильнюсском университете, впервые начато преподавание предмета ”Азербайджанский язык и культура“.

В связи с этим с начала 2022-2023 учебного года состоялись встречи с деканом филологического факультета Вильнюсского университета Инесой Шешкаускиене и директором Института азиатских и межкультурных исследований Кристиной Гаралите.

В рамках этих встреч было отмечено, что представители Вильнюсского университета заинтересованы в сотрудничестве с одним из университетов, специализирующихся в области филологии в Азербайджане, в частности с Азербайджанским университетом языков была достигнута договоренность о том, что преподавание языка в качестве факультативного предмета в аудитории “Азербайджан” будет способствовать двусторонним отношениям, особенно сотрудничеству в сфере образования.

Преподавание предмета ”Азербайджанский язык и культура" ведет доцент Азербайджанского университета языков Лала Меджидова.

Отметим, что в процессе обучения студенты изучают не только азербайджанский язык, но и историю, традиции, культуру Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоVilnüs Universitetində Azərbaycan dilinin tədrisinə başlanılıb

Самое важное

В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
17 марта 2023 г. 09:44
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
16 марта 2023 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 15:09
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
15 марта 2023 г. 23:42
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15 марта 2023 г. 23:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
15 марта 2023 г. 20:26
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
15 марта 2023 г. 19:12
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
15 марта 2023 г. 13:30
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
15 марта 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi