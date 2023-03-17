В Вильнюсском университете началось преподавание азербайджанского языка

С марта 2023 года в Вильнюсском университете началось преподавание азербайджанского языка.

С марта 2023 года в Вильнюсском университете началось преподавание азербайджанского языка.

Как сообщает корреспондент Report в Литве, в аудитории ”Азербайджан“, созданной по инициативе посольства Азербайджанской Республики в Литве в 2017 году в Вильнюсском университете, впервые начато преподавание предмета ”Азербайджанский язык и культура“.

В связи с этим с начала 2022-2023 учебного года состоялись встречи с деканом филологического факультета Вильнюсского университета Инесой Шешкаускиене и директором Института азиатских и межкультурных исследований Кристиной Гаралите.

В рамках этих встреч было отмечено, что представители Вильнюсского университета заинтересованы в сотрудничестве с одним из университетов, специализирующихся в области филологии в Азербайджане, в частности с Азербайджанским университетом языков была достигнута договоренность о том, что преподавание языка в качестве факультативного предмета в аудитории “Азербайджан” будет способствовать двусторонним отношениям, особенно сотрудничеству в сфере образования.

Преподавание предмета ”Азербайджанский язык и культура" ведет доцент Азербайджанского университета языков Лала Меджидова.

Отметим, что в процессе обучения студенты изучают не только азербайджанский язык, но и историю, традиции, культуру Азербайджана.