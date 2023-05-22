В Вильнюсе прошла церемония официальной встречи президента и первой леди Азербайджана

В Вильнюсе проходит церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, прибывшего с визитом в Литву.

В Вильнюсе прошла церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, прибывших с визитом в Литву.

Об этом сообщает корреспондент Report из Вильнюса.

Во дворе президентского дворца был выстроен почетный караул, президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Литвы Диана Науседене встретили президента и первую леди Азербайджана.

Прозвучали гимны двух стран. Затем президенты Азербайджана и Литвы обошли почетный караул.

10:32

В Вильнюсе проходит церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, прибывших с визитом в Литву.

Об этом сообщает корреспондент Report из Вильнюса.

Во дворе президентского дворца был выстроен почетный караул, президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Литвы Диана Науседене встретили президента и первую леди Азербайджана.