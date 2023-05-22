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В Вильнюсе прошла церемония официальной встречи президента и первой леди Азербайджана

В Вильнюсе прошла церемония официальной встречи президента и первой леди Азербайджана В Вильнюсе проходит церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, прибывшего с визитом в Литву.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 10:40
В Вильнюсе прошла церемония официальной встречи президента и первой леди Азербайджана

В Вильнюсе прошла церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, прибывших с визитом в Литву.

Об этом сообщает корреспондент Report из Вильнюса.

Во дворе президентского дворца был выстроен почетный караул, президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Литвы Диана Науседене встретили президента и первую леди Азербайджана.

Прозвучали гимны двух стран. Затем президенты Азербайджана и Литвы обошли почетный караул.

10:32

В Вильнюсе проходит церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, прибывших с визитом в Литву.

Об этом сообщает корреспондент Report из Вильнюса.

Во дворе президентского дворца был выстроен почетный караул, президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Литвы Диана Науседене встретили президента и первую леди Азербайджана.

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Версия на английском языке Official welcome ceremony for President and First Lady of Azerbaijan underway in Vilnius
Версия на азербайджанском языке Vilnüsdə Prezident İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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