В Вильнюсе прошла церемония официальной встречи президента и первой леди Азербайджана

В Вильнюсе прошла церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, прибывших с визитом в Литву.
Об этом сообщает корреспондент Report из Вильнюса.
Во дворе президентского дворца был выстроен почетный караул, президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Литвы Диана Науседене встретили президента и первую леди Азербайджана.
Прозвучали гимны двух стран. Затем президенты Азербайджана и Литвы обошли почетный караул.
В Вильнюсе проходит церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, прибывших с визитом в Литву.
Об этом сообщает корреспондент Report из Вильнюса.
Во дворе президентского дворца был выстроен почетный караул, президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Литвы Диана Науседене встретили президента и первую леди Азербайджана.