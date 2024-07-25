В Верховном суде состоялась встреча с председателем Конституционного суда Турции

В Верховном суде Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Конституционного суда Турции Кадиром Озкая.

В Верховном суде Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Конституционного суда Турции Кадиром Озкая.

Об этом Report сообщили в суде.

На встрече председатель Верховного суда Инам Керимов отметил, что на сегодняшний день братские отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются по восходящей во всех областях.

Было отмечено, что в последнее время сотрудничество между двумя странами в судебно-правовой сфере перешло на новый этап. Также было подчеркнуто, что дальнейшее усиление взаимного обмена опытом с тюркоязычными государствами является одним из главных приоритетов для Азербайджана.

Выразив благодарность за теплый прием, Кадир Озкая высоко оценил двусторонние отношения и отметил, что их развитию уделяется особое внимание. Было отмечено значение укрепления сотрудничества в судебно-правовой сфере для всего тюркского мира.

Затем гости ознакомились с административным зданием Верховного суда.