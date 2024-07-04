В Верховном суде состоялась встреча с иракской делегацией, возглавляемой председателем Высшего судебного совета Ирака Фаеком Зиданом.
Как сообщает Report, делегация прибыла в Баку по приглашению Верховного Суда Азербайджана.
Председатель Верховного суда и судебно-правового совета Инам Керимов проинформировал гостей о проделанной работе по совершенствованию судебной системы Азербайджана.
Было отмечено, что в судебной системе используются современные информационные технологии, процедуры отбора на должность судьи приведены в соответствие с современными стандартами, совершенствуется законодательство.
На встрече также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.
Затем гости ознакомились с административным зданием Верховного суда.