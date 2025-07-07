В Верховном суде Азербайджана состоялась встреча с делегацией Верховного суда Турции

В Верховном суде Азербайджана прошла встреча с заместителем председателя Верховного суда Турции (Yargıtay) Адемом Албайраком.

В Верховном суде Азербайджана прошла встреча с заместителем председателя Верховного суда Турции (Yargıtay) Адемом Албайраком.

Как сообщает Report, председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов подчеркнул важность сотрудничества между судебными системами двух стран и отметил, что обмен опытом способствует совершенствованию правовых реформ и повышает эффективность правосудия.

Адем Албайрак, выразив благодарность за теплый прием, отметил стратегический характер сотрудничества между Азербайджаном и Турцией не только в политической и культурной, но и в правовой сфере. Он подчеркнул важность укрепления профессиональных связей между юристами обеих стран.

После встречи состоялся круглый стол на тему применения законодательства Турции по компенсации морального вреда. Участники обсудили судебные прецеденты, критерии оценки ущерба, обоснование решений и принципы общественной справедливости. Стороны договорились о продолжении диалога и разработке новых совместных инициатив.