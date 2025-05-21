В Венгрии состоялась встреча глав МИД стран ОТГ

В преддверии неформального саммита лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в венгерской столице Будапеште состоялась встреча министров иностранных дел стран-участниц и Венгрии, обладающей статусом наблюдателя в ОТГ.
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"Министр Хакан Фидан встретился со своими коллегами на церемонии открытия, организованной перед неформальным саммитом ОТГ в Будапеште", – говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.
На опубликованной МИД фотографии запечатлены генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, главы МИД стран-членов – Мурат Нуртлеу (Казахстан), Хакан Фидан (Турция), Жээнбек Кулубаев (Кыргызстан), Джейхун Байрамов (Азербайджан), Бахтиёр Саидов (Узбекистан), а также Петер Сийярто (Венгрия).
Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Венгрии. 20 мая глава государства встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.