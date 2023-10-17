В Венгрии состоится открытие бюста Низами Гянджеви

В Венгрии состоится церемония открытия бюста Низами Гянджеви.

В Венгрии состоится церемония открытия бюста Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, в связи с этим первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сегодня совершит визит в Будапешт.

В рамках визита руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Венгрией Али Гусейнли примет участие в церемонии открытия бюста гениального поэта и мыслителя Азербайджана Низами Гянджеви в городе Лакителек, а также проведет двусторонние встречи в венгерском парламенте.

Визит завершится 19 октября.