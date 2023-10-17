О нас

В Венгрии состоится открытие бюста Низами Гянджеви

В Венгрии состоится открытие бюста Низами Гянджеви В Венгрии состоится церемония открытия бюста Низами Гянджеви.
Внешняя политика
17 октября 2023 г. 15:43
В Венгрии состоится открытие бюста Низами Гянджеви

В Венгрии состоится церемония открытия бюста Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, в связи с этим первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сегодня совершит визит в Будапешт.

В рамках визита руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Венгрией Али Гусейнли примет участие в церемонии открытия бюста гениального поэта и мыслителя Азербайджана Низами Гянджеви в городе Лакителек, а также проведет двусторонние встречи в венгерском парламенте.

Визит завершится 19 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bust of Nizami Ganjavi to be unveiled in Hungary
Версия на азербайджанском языке Macarıstanda Nizami Gəncəvinin büstünün açılışı olacaq

Самое читаемое

Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
10 октября 2023 г. 15:49
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
11 октября 2023 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi