​В Вене завершилась встреча президентов Азербайджана и Армении

Баку. 17 Май. REPORT.AZ/ Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Сержа Саргсяна при участии глав МИД стран-сопредседателей Минской группы (США, РФ и Франции) завершилась в понедельник в Вене.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в переговорах участвовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта послы Джеймс Уорлик, Игорь Попов и Пьер Андрие.

Лидеры Армении и Азербайджана сидели напротив друг друга. Президенты и министры предпочли не делать заявлений перед журналистами в начале встречи.