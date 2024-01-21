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В Вене состоялась встреча с азербайджанцами Австрии

В Вене состоялась встреча с азербайджанцами Австрии В Азербайджанском культурном центре в Вене прошла встреча наших соотечественников, проживающих в Австрии, которая была организована инициативной группой BİZ – Zəfər yoluna davam ("МЫ – Продолжая идти по пути триумфа"), созданной в связи с внеочередными пр
Внешняя политика
21 января 2024 г. 14:18
В Вене состоялась встреча с азербайджанцами Австрии

В Азербайджанском культурном центре в Вене прошла встреча наших соотечественников, проживающих в Австрии, которая была организована инициативной группой BİZ – Zəfər yoluna davam ("МЫ – Продолжая идти по пути триумфа"), созданной в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане 7 февраля.

Как сообщает Report, сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджана, затем минутой молчания была почтена память шехидов 20 Января и погибших за независимость и территориальную целостность нашей страны.

На мероприятии выступили бывший сотрудник Международного агентства по атомной энергии, представитель инициативной группы и видный азербайджанский ученый Бахтияр Сираджов, посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли, зампредседателя Госкомитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев, а также активные члены азербайджанской диаспоры.

Было отмечено, что в Азербайджане царит политическая стабильность, экономика страны уверенно развивается, авторитет страны на международной арене непреклонно растет. Выступившие подчеркнули, что все вышеперечисленное является результатом целенаправленной и усердной работы президента Ильхама Алиева.

Члены инициативной группы призвали наших соотечественников активно участвовать в предстоящих внеочередных президентских выборах и выразить свою поддержку нашему государству.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVyana şəhərində “BİZ – Zəfər yoluna davam” təşəbbüs qrupunun toplantısı keçirilib

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