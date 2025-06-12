В Вене прошло 11-е заседание Азербайджано-Австрийской экономической комиссии

В Вене прошло 11-е заседание Азербайджано-Австрийской совместной комиссии по экономическому, сельскохозяйственному, промышленному, техническому и технологическому сотрудничеству.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посла Азербайджана в Австрии Ровшана Садигбейли в соцсети Х.
Согласно информации, заседание состоялось накануне, 11 июня. В тот же день в Вене состоялся деловой круглый стол с участием представителей бизнеса двух стран.
"Хорошая возможность подвести итоги развития двусторонних отношений и наметить путь вперед. Наше двустороннее экономическое сотрудничество многогранно и охватывает строительство, сельское хозяйство, машиностроение, транспорт, медицинские технологии, услуги, банковское дело, энергетику и туризм, что подчеркивает динамичность и развитие двусторонних отношений", - написал Садигбейли.
The 11th session of the Azerbaijan-Austria Joint Commission on Economic, Agricultural, Industrial, Technical, and Technological Cooperation and business roundtable with the participation of Azerbaijani and Austrian companies was held on 11 June in Vienna. Good opportunity to take… pic.twitter.com/9etMhj8UDE