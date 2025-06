В Вене прошло 11-е заседание Азербайджано-Австрийской экономической комиссии

В Вене прошло 11-е заседание Азербайджано-Австрийской совместной комиссии по экономическому, сельскохозяйственному, промышленному, техническому и технологическому сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посла Азербайджана в Австрии Ровшана Садигбейли в соцсети Х.

Согласно информации, заседание состоялось накануне, 11 июня. В тот же день в Вене состоялся деловой круглый стол с участием представителей бизнеса двух стран.

"Хорошая возможность подвести итоги развития двусторонних отношений и наметить путь вперед. Наше двустороннее экономическое сотрудничество многогранно и охватывает строительство, сельское хозяйство, машиностроение, транспорт, медицинские технологии, услуги, банковское дело, энергетику и туризм, что подчеркивает динамичность и развитие двусторонних отношений", - написал Садигбейли.