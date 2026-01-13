Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 13 января, 2026
    • 16:23
    В Вене обсуждены приоритеты сотрудничества ОТГ с международными организациями

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов выступил на церемонии открытия "Тюркской недели" в Вене, подчеркнув стратегическую роль сотрудничества тюркских государств и значение Среднего коридора как важного моста между Европой и Азией.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, "Тюркская неделя", организованная Организацией тюркских государств (ОТГ) совместно с представительствами стран ОТГ при Венском офисе ООН, проходит с 12 по 15 января.

    Мероприятие стартовало с торжественного открытия выставки "Тюркский мир на Шелковом пути", организованной постоянным представительством Азербайджана при международных организациях в Вене. В церемонии приняли участие генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, руководители ряда международных организаций при Венском офисе ООН, а также представители дипломатического корпуса,аккредитованного в Вене.

    Выступая на открытии, Самир Шарифов рассказал о приоритетах Азербайджана в период председательства в ОТГ, напомнил о целях организации, закрепленных в Нахчыванском договоре, а также о положениях Габалинской декларации и документа, принятого на неформальном саммите в Будапеште. Особое внимание он уделил экономическому потенциалу тюркских государств и роль Среднего коридора как транспортного хаба между Востоком и Западом.

    В рамках визита в Вену замглавы МИД Азербайджана также провел ряд встреч - с генеральным секретарем ОТГ Кубанычбеком Омуралиевым, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси, заместителем директора Департамента ООН по космическим вопросам Дриссом Эль-Хадани и заместителем гендиректора ЮНИДО Фату Хайдаром. На встречах обсуждены вопросы потенциального сотрудничества между ОТГ и перечисленными организациями.

