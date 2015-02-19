 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Вене начала работу зимняя сессия ПА ОБСЕ

    В работе сессии принимает участие азербайджанская делегация

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) открылась сегодня в Вене. Как сообщает Report, в ходе сессии парламентарии примут участие на заседании постоянного комитета, а также трех общих комитетов ПА ОБСЕ, обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Украине.

    Вопрос реагирования ОБСЕ на кризис в Украине и вокруг нее станет темой специальных дебатов в ходе сессии.

    В работе сессии принимает участие азербайджанская делегация. Сессия завершит работу 20 февраля.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi