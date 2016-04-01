Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Вашингтоне начала работу пленарная сессия IV Саммита по ядерной безопасности.

Как сообщает Report, в ходе сессии участники обсудят национальные действия для укрепления ядерной безопасности, а также международные действия в этой связи.

Саммит завершится пресс-брифингом с участием президента США Барака Обамы.

Напомним, в работе саммита принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее Саммит по ядерной безопасности прошел в Вашингтоне (в 2010 году), в Сеуле (2012) и в Гааге (2014).