​В Вашингтоне заявили о давлении России на страны "Восточного партнерства"

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Представитель госдепартамента Соединенных Штатов Мари Харф сказала, что Россия оказывает давление на страны "Восточного партнерства".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам Харф, США собираются оказывать поддержку экономических и социальных инициатив в странах "Восточного партнерства".

"Это особенно важно во время повышенного российского давления и дезинформации по всему региону", — добавила она.

Ранее сообщалось, что саммит "Восточное партнерство" поддерживает создание газопровода в обход России.