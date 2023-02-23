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В Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида В Вашингтоне, США, в зале форума правосудия (Justice Forum) всемирно известного центра искусств Кеннеди состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 20:17
В Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Вашингтоне, США, в зале форума правосудия (Justice Forum) всемирно известного центра искусств Кеннеди состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии, организованном посольством нашей страны в США, приняли участие аккредитованные в США послы и дипломаты различных стран, представители мозговых центров, представители общественности США, а также члены азербайджанской общины.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в своем выступлении отметил, что Ходжалинский геноцид вошел в историю Азербайджана как одна из самых страшных и трагических страниц. Посол добавил, что Ходжалинская трагедия была частью политики геноцида и этнических чисток, проводимой армянскими националистами против турецкого и азербайджанского народов на протяжении веков.

В мероприятии также приняли участие посол Турции в США Мурат Марджан и основатель Каролинского центра мира США Файсал Хан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVaşinqtonda Xocalı soyqırımının 31-cu ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib

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