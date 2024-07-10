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В Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча Байрамова, Мирзояна и Блинкена

В Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча Байрамова, Мирзояна и Блинкена В Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с армянским коллегой Араратом Мирзояном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Внешняя политика
10 июля 2024 г. 09:03
В Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча Байрамова, Мирзояна и Блинкена

В Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с армянским коллегой Араратом Мирзояном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян.

Согласно информации, встреча запланирована на сегодня.

"В продолжение предыдущего сообщения: согласно достигнутой в Вашингтоне договоренности, 10 июля состоится трехсторонняя встреча с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна, главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена", - отметила она.

Ранее в армянском МИДе заявляли об отсутствии договоренности касательно проведения встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Напомним, что министр Джейхун Байрамов находится с визитом в США для участия в саммите НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Vaşinqtonda Ceyhun Bayramov, Ararat Mirzoyan və Antoni Blinken arasında üçtərəfli görüş olacaq

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