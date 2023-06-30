В Вашингтоне проведена акция протеста против военных провокаций Армении

Азербайджанцы, проживающие в Вашингтоне, провели акцию протеста против военных провокаций Армении в отношении Азербайджана.

Азербайджанцы, проживающие в Вашингтоне, провели акцию протеста против военных провокаций Армении в отношении Азербайджана.

Как передает американское бюро Report , наши соотечественники собрались перед зданием посольства Армении в США, развернув флаги Азербайджана и Турции, а также демонстрируя плакаты с лозунгами на английском языке.

Участники акции скандировали лозунги "Карабах - это Азербайджан!", "Армянские солдаты должны покинуть азербайджанские земли!", "Армения — военный преступник", "Конец войне", потребовали полного вывода незаконных армянских вооруженных формирований с азербайджанских территорий.

Демонстранты в своих лозунгах потребовали от мирового сообщества осудить Армению за создание препятствий установлению мира в регионе.

Во время акции, которая длилась два часа, безопасность наших соотечественников охраняла местная полиция.

Демонстрация завершилась без инцидентов.