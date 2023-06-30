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В Вашингтоне проведена акция протеста против военных провокаций Армении

В Вашингтоне проведена акция протеста против военных провокаций Армении Азербайджанцы, проживающие в Вашингтоне, провели акцию протеста против военных провокаций Армении в отношении Азербайджана.
Внешняя политика
30 июня 2023 г. 06:36
В Вашингтоне проведена акция протеста против военных провокаций Армении

Азербайджанцы, проживающие в Вашингтоне, провели акцию протеста против военных провокаций Армении в отношении Азербайджана.

Как передает американское бюро Report, наши соотечественники собрались перед зданием посольства Армении в США, развернув флаги Азербайджана и Турции, а также демонстрируя плакаты с лозунгами на английском языке.

Участники акции скандировали лозунги "Карабах - это Азербайджан!", "Армянские солдаты должны покинуть азербайджанские земли!", "Армения — военный преступник", "Конец войне", потребовали полного вывода незаконных армянских вооруженных формирований с азербайджанских территорий.

Демонстранты в своих лозунгах потребовали от мирового сообщества осудить Армению за создание препятствий установлению мира в регионе.

Во время акции, которая длилась два часа, безопасность наших соотечественников охраняла местная полиция.

Демонстрация завершилась без инцидентов.

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Версия на азербайджанском языке Vaşinqtonda Ermənistanın hərbi təxribatlarına qarşı etiraz aksiyası keçirilib

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