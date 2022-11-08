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В Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное Дню Победы

В Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное Дню Победы В столице США Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.
Внешняя политика
8 ноября 2022 г. 14:26
В Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное Дню Победы

В столице США Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

Как сообщает местное бюро Report, на нем присутствовали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков, посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Марджан, иностранные дипломаты и военные атташе, представители мозговых центров США и активисты азербайджанской общины.

Сначала на мероприятии прозвучали государственные гимны Азербайджана и США, были показаны кадры, рассказывающие об исторической победе Азербайджана.

В своем выступлении Дж.Байрамов подчеркнул, что азербайджанская армия под командованием Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вошла в историю после освобождения от 30-летней оккупации захваченных врагом земель: "Одним из главных факторов, обусловивших Победу азербайджанского народа, является именно чувство безграничной любви к Родине".

Далее прозвучали композиции в исполнении азербайджанского джазмена, пианиста, заслуженного артиста Эмиля Афрасиаба и Лейлы Бабаевой.

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Версия на английском языке ФотоEvent on Victory Day held in Washington 
Версия на азербайджанском языке ФотоVaşinqtonda Zəfər Gününə həsr olunan tədbir keçirilib

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