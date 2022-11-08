В Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное Дню Победы

В столице США Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

В столице США Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

Как сообщает местное бюро Report, на нем присутствовали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков, посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Марджан, иностранные дипломаты и военные атташе, представители мозговых центров США и активисты азербайджанской общины.

Сначала на мероприятии прозвучали государственные гимны Азербайджана и США, были показаны кадры, рассказывающие об исторической победе Азербайджана.

В своем выступлении Дж.Байрамов подчеркнул, что азербайджанская армия под командованием Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вошла в историю после освобождения от 30-летней оккупации захваченных врагом земель: "Одним из главных факторов, обусловивших Победу азербайджанского народа, является именно чувство безграничной любви к Родине".

Далее прозвучали композиции в исполнении азербайджанского джазмена, пианиста, заслуженного артиста Эмиля Афрасиаба и Лейлы Бабаевой.