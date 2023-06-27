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В Арлингтоне проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США

В Арлингтоне проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США В Национальном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца в городе Арлингтон, штат Вирджиния, началась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и главой МИД Республики Армения Араратом Мирзояном с участием гос
Внешняя политика
27 июня 2023 г. 18:51
В Арлингтоне проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США

В Национальном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца в городе Арлингтон, штат Вирджиния, началась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и главой МИД Республики Армения Араратом Мирзояном с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что сегодня Э.Блинкен сегодня провел двусторонние встречи с главами МИД двух стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBlinkenin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin görüşü keçirilir

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