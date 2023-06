В Арлингтоне проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США

В Национальном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца в городе Арлингтон, штат Вирджиния, началась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и главой МИД Республики Армения Араратом Мирзояном с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает Report , об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что сегодня Э.Блинкен сегодня провел двусторонние встречи с главами МИД двух стран.