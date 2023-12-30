В Вашингтоне отметили День солидарности азербайджанцев мира

В Вашингтоне состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

В Вашингтоне состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает американское бюро Report, в вечере, организованном совместно посольством Азербайджана в США и Азербайджано-американской торгово-промышленной палатой, приняли участие представители азербайджанской общины и местной общественности.

На церемонии минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим и исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Натиг Бахышов поздравили участников мероприятия с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Праздничное мероприятие продолжилось музыкальной программой.