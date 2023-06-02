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В Вашингтоне отметили День независимости Азербайджана

В Вашингтоне отметили День независимости Азербайджана В столице США Вашингтоне был организован официальный прием, посвященный Дню независимости Азербайджана и Дню Вооруженных сил.
Внешняя политика
2 июня 2023 г. 19:20
В Вашингтоне отметили День независимости Азербайджана

В столице США Вашингтоне был организован официальный прием, посвященный Дню независимости Азербайджана и Дню Вооруженных сил.

Как сообщает американское бюро Report, на приеме присутствовали посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрика Олсон, заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер, начальник штаба Национальной гвардии Оклахомы бригадный генерал Колби Ватт, а также послы около 30 стран, военные атташе и др.

Участвовавшие в мероприятии высокопоставленные официальные лица США поздравили Азербайджан с этими знаменательными датами и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с нашей страной в таких областях, как оборона и безопасность, борьба с транснациональными угрозами, пограничная безопасность, энергетическая безопасность и борьба с терроризмом.

Было отмечено, что стратегическое партнерство между нашими странами имеет большое значение в обеспечении мира и безопасности в регионе.

На церемонии был продемонстрирован видеоролик, посвященный Дню независимости Азербайджана и Дню Вооруженных сил.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVaşinqtonda Müstəqillik Günü və Silahlı Qüvvələr Gününə həsr olunmuş mərasim keçirilib

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