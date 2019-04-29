В Вашингтоне обсудят транспортные и нефтегазовые проекты, пролегающие через Азербайджан

В Вашингтоне 22-23 мая при поддержке Торговой палаты США и ряда посольства, в том числе и Азербайджана, пройдет IV Транскаспийский форум, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Мероприятие организовано Каспийским политическим центром (Caspian Policy Center) при поддержке посольств Азербайджана, Афганистана, Грузии, Казахстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана в США.

Транскаспийский торгово-транзитный коридор является связующим звеном между Европой и Азией, способствующим региональной интеграции и торговле, и включает в себя Азербайджан, Грузию и Турцию на западе, а также Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан к востоку от Каспийского моря.

В Каспитйском политическом центре отмечают, что США играют важную роль в развитии Транскаспийского коридора посредством реализации совместных инициатив, направленных на расширение региональных связей через нефте- и газопроводы, по содействию внутрирегиональному сотрудничеству и торговле, таким как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор, транспортный маршрут "Лазуритовый коридор" и формат "С5+1". Возникающий деловой потенциал коридора недостаточно изучен, а торговля стран Каспия с США значительно отстает по сравнению с ЕС и Китаем. Данный пробел и признан устранить грядущий международный форум, организуемый ведущим американским аналитическим центром, изучающим проблемы Каспийского региона.

В ходе Транскаспийского форума будут рассмотрены возможности и проблемы в усилении стратегического взаимодействия Вашингтона и прикаспийских стран. Также планируется изучить возможности для бизнеса, торговли и инвестиций в интересах всех заинтересованных сторон.

Мероприятия форума будут проходить в помещениях Конгресса США.

Известно, что в Конференции примут участие вице-президент Торговой палаты США по глобальным инициативам Гари Литман, представители американского Госдепа, представители министерств и послы Афганистана, Грузии, Казахстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана, а также посол Азербайджана в Вашингтоне Элин Сулейманов и заместитель министра транспорта и высоких технологий Эльмир Велизаде.