В Вашингтоне началась трехсторонняя встреча Джейхуна Байрамова с Мирзояном и Блинкеном

В Вашингтоне по инициативе Госдепартамента США в историческом официальном гостевом доме Белого дома Blair House началась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и го

В Вашингтоне по инициативе Госдепартамента США в историческом официальном гостевом доме Белого дома Blair House началась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает местное бюро Report, перед встречей Э.Блинкен сделал заявление журналистам. Он рассказал о роли США в продолжающихся мирных переговорах между двумя странами и выразил надежду на то, что в ближайшем будущем в регионе будет достигнут прочный мир.