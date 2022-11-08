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В Вашингтоне началась трехсторонняя встреча Джейхуна Байрамова с Мирзояном и Блинкеном

В Вашингтоне началась трехсторонняя встреча Джейхуна Байрамова с Мирзояном и Блинкеном В Вашингтоне по инициативе Госдепартамента США в историческом официальном гостевом доме Белого дома Blair House началась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и го
Внешняя политика
8 ноября 2022 г. 01:55
В Вашингтоне началась трехсторонняя встреча Джейхуна Байрамова с Мирзояном и Блинкеном

В Вашингтоне по инициативе Госдепартамента США в историческом официальном гостевом доме Белого дома Blair House началась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает местное бюро Report, перед встречей Э.Блинкен сделал заявление журналистам. Он рассказал о роли США в продолжающихся мирных переговорах между двумя странами и выразил надежду на то, что в ближайшем будущем в регионе будет достигнут прочный мир.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramovun Mirzoyan və Blinkenlə üçtərəfli görüşü başlayıb

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