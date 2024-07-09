В Вашингтоне начал работу саммит НАТО

Ежегодный саммит НАТО (Организации Североатлантического договора) в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора начал свою работу в Вашингтоне.

Ежегодный саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора начал свою работу в Вашингтоне.

Как сообщает американское бюро Report, в саммите принимают участие 32 члена альянса, а также лидеры Украины, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Главной темой саммита, проходящего под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга, станет поддержка Украины.

Саммит открыл госсекретарь США Энтони Блинкен. После обсуждений страны-члены объявят о важном пакете мер поддержки Украины.

Из-за состояния здоровья нынешнего президента США Джозефа Байдена его участие в саммите остается под вопросом.

Отметим, что в последний раз саммит НАТО проходил в США в 2012 году, когда альянс отмечал свое 50-летие.