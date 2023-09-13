В Узбекистане выпущена памятная почтовая марка, посвященная городу Шуша

В Узбекистане выпустят специальную памятную почтовую марку, посвященную азербайджанскому городу Шуша.

В Узбекистане выпущена специальная памятная почтовая марка, посвященная азербайджанскому городу Шуша.

Как сообщает Report, проект реализовал Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане по случаю избрания города Шуша культурной столицей Тюркского мира в 2023 году.

Марку “Древний азербайджанский город Шуша – культурная столица Тюркского мира” планируют выпустить в обращение как внутри страны, так и за ее пределами.

На марке изображена Шушинская крепость, флаг Азербайджана, природные красоты Карабаха, национальные музыкальные инструменты, известные деятели культуры, родившиеся в Шуше, и символ Карабаха – цветок Харыбюльбюль.

Отметим, что почтовая марка будет передана в качестве сувенира в музеи Узбекистана и Азербайджана, а также государственным деятелям и членам правительства обеих стран.

Церемонии презентации марки пройдут в Баку и Ташкенте.