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В Узбекистане создадут факультет азербайджанского языка и "аудиторию Гейдара Алиева"

В Узбекистане создадут факультет азербайджанского языка и "аудиторию Гейдара Алиева" По инициативе и по проекту Культурного центра Азербайджана им. Гейдара Алиева в Узбекистане в Ташкентском государственном университете востоковедения ведутся работы по созданию факультета азербайджанского языка на базе факультета тюркологии.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 11:06
В Узбекистане создадут факультет азербайджанского языка и аудиторию Гейдара Алиева

По инициативе и по проекту Культурного центра Азербайджана им. Гейдара Алиева в Узбекистане в Ташкентском государственном университете востоковедения ведутся работы по созданию факультета азербайджанского языка на базе факультета тюркологии.

Об этом Report сообщили в центре.

Сообщается, что директор Культурного центра Азербайджана им. Гейдара Алиева Самир Аббасов встретился с ректором Ташкентского государственного университета востоковедения Гюльчехрой Рихсиевой.

На встрече были обсуждены будущие планы в связи с созданием в вузе факультета азербайджанского языка, поддержка узбекской и азербайджанской сторон в этом вопросе.

Г.Рихсиева отметила, что благодаря усилиям президентов Узбекистана и Азербайджана отношения между двумя странами поднялись на высокий уровень, в последние годы достигнуто продвижение в сотрудничестве в образовательной сфере. Она подчеркнула, что в 2020 году в университете был создан факультет тюркологии, который успешно осуществляет свою деятельность, рассказала о планах создать на базе этого факультета факультет азербайджанского языка. Ректор попросила поддержки азербайджанской стороны в этом вопросе.

Г.Рихсиева отметила, что с февраля 2023 года в вузе начнутся занятия азербайджанского языка в тестовом режиме, а с нового учебного года начнутся официальные занятия.

Также, с учетом исключительных заслуг общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии азербайджано-узбекской дружбы, доведения отношений между нашими станами до уровня стратегического сотрудничества, С.Аббасов предложил назвать аудиторию факультета азербайджанского языка в Ташкентском государственном университете востоковедения именем Гейдара Алиева. Узбекская сторона приняла данное предложение. Стороны выбрали специальный зал для "аудитории Гейдара Алиева", где будут проходить занятия по азербайджанскому языку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistanda Azərbaycan dili fakültəsi və “Heydər Əliyev auditoriyası” yaradılacaq

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