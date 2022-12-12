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В Узбекистане состоялась церемония почтения памяти Гейдара Алиева

В Узбекистане состоялась церемония почтения памяти Гейдара Алиева Состоялась церемония почтения памяти всемирно известного политика, общенационального лидера Гейдара Алиева, организованная посольством Азербайджана совместно с Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане.
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 15:39
В Узбекистане состоялась церемония почтения памяти Гейдара Алиева

Состоялась церемония почтения памяти всемирно известного политика, общенационального лидера Гейдара Алиева, организованная посольством Азербайджана совместно с Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Об этом Report сообщили в посольстве.

В церемонии приняли участие сотрудники посольства и Культурного центра, местные жители, члены азербайджанской диаспоры и журналисты.

Посол нашей страны в Узбекистане Гусейн Гулиев и гости возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева в посольстве. Выставка "Гейдар Алиев и Узбекистан", посвященная жизни и деятельности великого лидера, вызвала интерес участников мероприятия.

Гусейн Гулиев рассказал о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, рассказал о его заслугах перед страной и народом, отметил, что память об этой выдающейся личности живет в сердцах каждого азербайджанца. Другие выступающие также выразили дань уважения памяти великого лидера, посвятившего жизнь беззаветному служению своему народу.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's national leader Heydar Aliyev commemorated in Uzbekistan 
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistanda Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı mərasim keçirilib

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