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В Узбекистане обсудили подготовку визита президента страны в Азербайджан

​В Узбекистане обсудили подготовку визита президента страны в Баку
Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел совещание в формате видеоконференции с министрами
© UzDaily

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел совещание в формате видеоконференции с министрами, главами ведомств, банков, руководителями областей, Каракалпакстана и города Ташкента, а также с послом Узбекистана в Азербайджане Шерзодом Файзиевым, сообщает Report со ссылкой на UzDaily.

В ходе совещания обсуждался вопрос подготовки визита президента страны Шавката Мирзиеева в Азербайджан 14-15 октября для участия в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"Данное мероприятие, на фоне своей масштабности и значимости для укрепления широкого спектра связей между странами-членами Совета, в то же время является прекрасной платформой для углубления экономического партнерства и запуска новых совместных инициатив", - говорится в сообщении.

Участники совещания изучили возможности для расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и Азербайджан. Участники подчеркнули, что высокий интерес потенциальных партнеров из Азербайджана и взаимодополняемость экономик двух стран открывают возможности для реализации совместных проектов в инвестиционной и торгово-экономической сферах.

Для активизации подобного сотрудничества было выдвинуто и поддержано предложение по организации поездок глава министерств, ведомств и коммерческих банков в Азербайджан для тесной работы и обсуждения новых возможностей для сотрудничества с инвесторами и контрпартнерами.

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